Зенит — Тамбов (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Зенит» занимает 1 место с 9 очками, «Тамбов» — 10 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Тамбов» — «Зенит» 1:2 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Зенит»).

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