Урал — Краснодар: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 14:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Урал» занимает 12 место с 2 очками, «Краснодар» — 4 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Урал» 3:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Урал»).

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