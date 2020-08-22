Торпедо — Балтика: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 18:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Балтика» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Балтика»).

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