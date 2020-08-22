СКА-Хабаровск — Факел (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 08:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Факел» — «СКА-Хабаровск» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «СКА-Хабаровск» — «Факел». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.