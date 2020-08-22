Сигма Оломоуц — Слован Либерец: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В турнирной таблице «Сигма Оломоуц» занимает 10 место с 0 очками, «Слован Либерец» — 12 место с 0 очками.
Последний матч между собой: «Сигма Оломоуц» — «Слован Либерец» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Слован Либерец»).
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