Сигма Оломоуц — Слован Либерец: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 18:00 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

В турнирной таблице «Сигма Оломоуц» занимает 10 место с 0 очками, «Слован Либерец» — 12 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Сигма Оломоуц» — «Слован Либерец» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Слован Либерец»).

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