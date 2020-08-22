Ротор — Сочи (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Ротор» занимает 16 место с 1 очком, «Сочи» — 7 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Сочи» — «Ротор» 4:2 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сочи»).

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