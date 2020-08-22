Пусан Ай Парк — Пхохан Стилерс: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 13:00 в К-Лиге-1 Южной Кореи начнётся матч

Последний матч между собой: «Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Пусан Ай Парк» — «Пхохан Стилерс». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.