Пршибрам — Теплице: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 18:00 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

В турнирной таблице «Пршибрам» занимает 9 место с 0 очками, «Теплице» — 15 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Теплице» — «Пршибрам» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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