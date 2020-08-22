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    Пршибрам — Теплице: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Пршибрам — Теплице: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

    Футбол
    В 18:00 в Высшей лиге Чехии начнётся матч «Пршибрам» — «Теплице».

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    В турнирной таблице «Пршибрам» занимает 9 место с 0 очками, «Теплице» — 15 место с 0 очками.

    Последний матч между собой: «Теплице» — «Пршибрам» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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