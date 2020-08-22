Нефтехимик — Чертаново (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Чертаново» — «Нефтехимик» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Чертаново»).

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