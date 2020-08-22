Мехелен — Серкль Брюгге (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Мехелен» занимает 6 место с 4 очками, «Серкль Брюгге» — 10 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Серкль Брюгге» — «Мехелен» 1:2 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Мехелен» — «Серкль Брюгге». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.