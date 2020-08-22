Львов — Минай: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 14:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Минай» — «Львов» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Львов»).

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