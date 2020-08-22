Линкольн Ред — Приштина: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 19:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Приштина»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Линкольн Ред» — «Приштина». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.