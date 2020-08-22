Крылья Советов — Оренбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 16:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Крылья Советов» — «Оренбург» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Оренбург»).

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