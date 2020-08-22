Канвон — Тэгу (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Тэгу» — «Канвон» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Тэгу»).
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