Канвон — Тэгу (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в К-Лиге-1 Южной Кореи начнётся матч

Последний матч между собой: «Тэгу» — «Канвон» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Тэгу»).

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