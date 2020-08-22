Химки — Ахмат (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Химки» занимает 15 место с 1 очком, «Ахмат» — 8 место с 4 очками.
Последний матч между собой: «Урал» — «Амкар» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Ахмат»).
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