Химки — Ахмат (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Химки» занимает 15 место с 1 очком, «Ахмат» — 8 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Урал» — «Амкар» 0:2 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Ахмат»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Химки» — «Ахмат». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.