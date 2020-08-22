Городея — Рух Брест (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

В турнирной таблице «Городея» занимает 12 место с 21 очком, «Рух Брест» — 9 место с 30 очками.

Последний матч между собой: «Рух Брест» — «Городея» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Рух Брест»).

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