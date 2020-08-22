Дижон — Анже: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 18:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

В турнирной таблице «Дижон» занимает 5 место с 0 очками, «Анже» — 3 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Анже» — «Дижон» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дижон»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Дижон» — «Анже». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.