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    Десна — Заря: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Десна — Заря: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

    Футбол Премьер-лига (Украина) Заря
    В 17:00 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч «Десна» — «Заря».

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    Последний матч между собой: «Заря» — «Десна» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:7.

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    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:7 (победит «Заря»).

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