Десна — Заря: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 17:00 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Заря» — «Десна» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:7.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:7 (победит «Заря»).

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