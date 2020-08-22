Десна — Заря: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

Последний матч между собой: «Заря» — «Десна» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:7.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:7 (победит «Заря»).
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