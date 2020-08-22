Ден Хааг — Витесс: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 21:00 в чемпионате Нидерландов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ден Хааг» — «Витесс» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Витесс»).

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