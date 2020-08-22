ЦСКА — «Рубин»: счет матча 1:2, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче четвертого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:2.

Казанцы вышли вперед на 37-й минуте, когда Солтмурад Бакаев реализовал выход один на один с Игорем Акинфеевым.

«Армейцы» отыгрались спустя пару минут. После углового мяч был выбит, но прямо на Николу Влашича, который отличным ударом вколотил его в ближний угол.

Ключевой эпизод случился в компенсированное время второго тайма. Денис Макаров принес казанцам победу, нанеся точный удар из-за пределов штрафной площади.

РПЛ. 4-й тур ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:1) Голы: Бакаев, 37 (0:1). Влашич, 39 (1:1). Макаров, 90+2 (1:2)ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Влашич (Тикнизян, 85), Обляков (Бистрович, 84), Марадишвили, Сигурдссон (Кучаев, 70), Шкурин (Гайч, 70)«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Шатов (Хван Ин Бом, 79), Зуев (Самошников, 77), Йевтич, Бакаев (Макаров, 62), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Деспотович, 62)Предупреждения: Влашич, 9. Сигурдссон, 17. Зуев, 32. Уремович, 51. Шатов, 75. Кварацхелия, 79

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает седьмое место (6 очков), а «Рубин» — 10-е (4 очка). 0