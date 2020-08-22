ЦСКА — Рубин (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «ЦСКА» занимает 5 место с 6 очками, «Рубин» — 13 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Рубин» 1:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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