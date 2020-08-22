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    ЦСКА договорился с «Ривер Плейт» о трансфере полузащитника

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    Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль станет новым игроком ЦСКА, сообщает TNT Sports.

    Хорхе Карраскаль
    Хорхе Карраскаль

    После нескольких недель переговоров руководство аргентинского клуба согласилось на продажу сразу двух полузащитников — Хуана Фернандо Кинтеро в Китай и Хорхе Карраскаля в Россию.

    Кинтеро продолжит свою карьеру в «Шэньчжэне», сумма за его трансфер составит примерно 7,5 миллионов евро, а Карраскаль станет партнером Адольфо Гайча в ЦСКА.

    Сколько денег российский клуб заплатит за трансфер колумбийца, пока неизвестно, но переговоры увенчались успехом. Ожидается, что в ближайшее время «Ривер» опубликует официальное заявление.

    В прошлом сезоне Хорхе провел за «Ривер Плейт» 10 матчей, забил три мяча и сделал результативную передачу. А в этом — забил уже два мяча в восьми играх. 0

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