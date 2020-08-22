Ауд-Хеверле Лёвен — Шарлеруа: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 19:30 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Ауд-Хеверле Лёвен» занимает 12 место с 2 очками, «Шарлеруа» — 3 место с 6 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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