Арсенал Тула — Динамо: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 17:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Арсенал Тула» занимает 14 место с 1 очком, «Динамо» — 2 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Динамо» — «Арсенал Тула» 0:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

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