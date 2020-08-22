Антверпен — Гент: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2020)

В 21:45 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Антверпен» занимает 14 место с 1 очком, «Гент» — 16 место с 0 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Антверпен»).

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