Александрия — Мариуполь (22.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Александрия» — «Мариуполь» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Мариуполь»).

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