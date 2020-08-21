Виллем II — ПСВ (21.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:45 в матче чемпионата Нидерландов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСВ» — «Виллем II» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ПСВ»).

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