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    Слуцк — Динамо Минск: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Слуцк — Динамо Минск: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.08.2020)

    Футбол
    В 16:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч «Слуцк» — «Динамо Минск».

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    Последний матч между собой: «Динамо Минск» — «Слуцк» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Динамо Минск»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Слуцк» — «Динамо Минск». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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