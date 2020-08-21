Слуцк — Динамо Минск: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.08.2020)

В 16:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо Минск» — «Слуцк» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Динамо Минск»).

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