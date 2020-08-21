Шахтёр Д — Колос (21.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Колос» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Шахтёр Д»).

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