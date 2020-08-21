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    Севилья — Интер: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Севилья — Интер (21.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига Европы Севилья Интер Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 22:00 в финале Лиги Европы начнётся матч «Севилья» — «Интер».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Интер»).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Севилья» — «Интер». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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