Севилья — Интер (21.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Интер»).
Календарь и таблица Лиги Европы
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