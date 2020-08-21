Севилья — Интер (21.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в финале Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Интер»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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