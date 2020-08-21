Радонич хочет покинуть «Крылья Советов»

Нападающийне хочет играть в ФНЛ и намерен покинуть, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, у 30-летнего хорвата есть предложение от балканского клуба. Сейчас стороны ведут переговоры о расторжение контракта на взаимовыгодных условиях.

Вероятность того, что Радонич останется в «Крыльях», минимальна. Форвард не внесен в заявку самарцев на сезон и точно не примет участия в матче 5-го тура с «Оренбургом» 22 августа.

В минувшем чемпионате России Радонич провел 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Ранее «Крылья Советов» уже покинули двое легионеров — румын Паул-Виорел Антон и словенец Денис Попович.

Под вопросом также хавбек Хади Сафа. Главный тренер самарцев Игорь Осинькин не видит иракца в основном составе команды. 0