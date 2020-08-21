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    Радонич хочет покинуть «Крылья Советов»

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    Нападающий Деян Радонич не хочет играть в ФНЛ и намерен покинуть «Крылья Советов», сообщает «Матч ТВ».

    Деян Радонич
    Деян Радонич

    По данным источника, у 30-летнего хорвата есть предложение от балканского клуба. Сейчас стороны ведут переговоры о расторжение контракта на взаимовыгодных условиях.

    Вероятность того, что Радонич останется в «Крыльях», минимальна. Форвард не внесен в заявку самарцев на сезон и точно не примет участия в матче 5-го тура с «Оренбургом» 22 августа.

    В минувшем чемпионате России Радонич провел 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

    Ранее «Крылья Советов» уже покинули двое легионеров — румын Паул-Виорел Антон и словенец Денис Попович.

    Под вопросом также хавбек Хади Сафа. Главный тренер самарцев Игорь Осинькин не видит иракца в основном составе команды. 0

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