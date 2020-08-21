МТК Будапешт — Гонвед (21.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в чемпионате Венгрии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Гонвед» — «МТК Будапешт» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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