Кортрейк — Эйпен: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.08.2020)

В 20:00 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

В турнирной таблице «Кортрейк» занимает 10 место с 3 очками, «Эйпен» — 15 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Кортрейк» — «Эйпен» 2:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Эйпен»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Кортрейк» — «Эйпен». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.