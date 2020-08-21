Кортрейк — Эйпен: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.08.2020)

В турнирной таблице «Кортрейк» занимает 10 место с 3 очками, «Эйпен» — 15 место с 1 очком.
Последний матч между собой: «Кортрейк» — «Эйпен» 2:1 (полная статистика встреч).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Эйпен»).
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