Газизов не исключает трансфер Кокорина в «Рому»

Генеральный директор московскогоне исключил трансфер российского форварда

«Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определенные договоренности», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Ранее комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину, несмотря на то, что он футболист совсем недавно подписал контракт с московским клубом.

Напомним, что 29-летний форвард перешел в московский клуб в августе 2020 года на правах свободного агента. Из-за травмы икроножной мышцы он пока не провел ни одного матча за «красно-белых». 0