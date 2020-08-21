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    Газизов не исключает трансфер Кокорина в «Рому»

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    Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов не исключил трансфер российского форварда Александра Кокорина в «Рому».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определенные договоренности», — цитирует Газизова «Чемпионат».

    Ранее комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Рома» продолжает проявлять интерес к Кокорину, несмотря на то, что он футболист совсем недавно подписал контракт с московским клубом.

  • Источник: «Рома» вновь заинтересована в Кокорине
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    • Напомним, что 29-летний форвард перешел в московский клуб в августе 2020 года на правах свободного агента. Из-за травмы икроножной мышцы он пока не провел ни одного матча за «красно-белых». 0

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