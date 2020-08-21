Истра 1961 — Динамо З (21.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:05 в чемпионате Хорватии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Истра 1961» — «Динамо З» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Истра 1961»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Истра 1961» — «Динамо З». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.