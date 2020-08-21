Ислочь — Шахтёр Солигорск: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.08.2020)

В 18:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

Последний матч между собой: «Шахтёр Солигорск» — «Ислочь» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ислочь»).

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