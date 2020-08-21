Джеко — приоритетная трансферная цель «Ювентуса»

Нападающий римской «Ромы»является приоритетной трансферной цельюэтим летом, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, на приобретении боснийского футболиста настаивает главный тренер туринского клуба Андреа Пирло.

В «Роме» Джеко считают ключевым игроком, но готовы рассмотреть предложения, если он захочет сменить клуб. Контракт форварда с римлянами действует до лета 2022 года.

Джеко перешёл в «Рому» летом 2015 года из «Манчестер Сити» на правах аренды за 4 млн. евро. Через год итальянский клуб выкупил права на форварда. Сумма трансфера составила 11 млн. евро.

В минувшем сезоне 34-летний Джеко принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (31 — в основном составе), забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач. 0