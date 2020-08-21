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    Джеко — приоритетная трансферная цель «Ювентуса»

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    Нападающий римской «Ромы» Эдин Джеко является приоритетной трансферной целью «Ювентуса» этим летом, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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    По данным источника, на приобретении боснийского футболиста настаивает главный тренер туринского клуба Андреа Пирло.

    В «Роме» Джеко считают ключевым игроком, но готовы рассмотреть предложения, если он захочет сменить клуб. Контракт форварда с римлянами действует до лета 2022 года.

    Джеко перешёл в «Рому» летом 2015 года из «Манчестер Сити» на правах аренды за 4 млн. евро. Через год итальянский клуб выкупил права на форварда. Сумма трансфера составила 11 млн. евро.

    В минувшем сезоне 34-летний Джеко принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (31 — в основном составе), забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач. 0

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