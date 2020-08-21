Динамо Брест — Белшина (21.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

Последний матч между собой: «Белшина» — «Динамо Брест» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Динамо Брест»).

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