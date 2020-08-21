Бордо — Нант: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.08.2020)

В 20:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Нант» — «Бордо» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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