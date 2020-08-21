Беккенбауэр: ПСЖ — это чертовски хорошая команда

Почетный президент «Баварии»высказал мнение о шансах немецкой команды в финале Лиги чемпионов с

«Я видел матчи ПСЖ и могу сказать, что это чертовски хорошая команда.

Для "Баварии" это будет самый сложный матч сезона. Я не увидел у них ни одной слабости и думаю, что матч будет богат на события.

Это будет игра двух равных команд. Думаю, что шансы 50 на 50. Иногда для победы нужна толика удачи.

Если у "Баварии" она будет, то она победит», — цитирует Беккенбауэра пресс-служба мюнхенского клуба.

Финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в Лиссабоне 23 августа. 0