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    Беккенбауэр: ПСЖ — это чертовски хорошая команда

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    Почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр высказал мнение о шансах немецкой команды в финале Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

    Франц Беккенбауэр
    Франц Беккенбауэр

    «Я видел матчи ПСЖ и могу сказать, что это чертовски хорошая команда.

    Для "Баварии" это будет самый сложный матч сезона. Я не увидел у них ни одной слабости и думаю, что матч будет богат на события.

    Это будет игра двух равных команд. Думаю, что шансы 50 на 50. Иногда для победы нужна толика удачи.

    Если у "Баварии" она будет, то она победит», — цитирует Беккенбауэра пресс-служба мюнхенского клуба.

    Финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в Лиссабоне 23 августа. 0

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