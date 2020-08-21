Беккенбауэр: ПСЖ — это чертовски хорошая команда

Франц Беккенбауэр
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«Я видел матчи ПСЖ и могу сказать, что это чертовски хорошая команда.
Для "Баварии" это будет самый сложный матч сезона. Я не увидел у них ни одной слабости и думаю, что матч будет богат на события.
Это будет игра двух равных команд. Думаю, что шансы 50 на 50. Иногда для победы нужна толика удачи.
Если у "Баварии" она будет, то она победит», — цитирует Беккенбауэра пресс-служба мюнхенского клуба.
Финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в Лиссабоне 23 августа. 0