Утрехт — Херенвен: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.08.2020)

В 22:00 в матче чемпионата Нидерландов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Херенвен» — «Утрехт» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Утрехт»).

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