Сент-Джозефс — Б36 Торсхавн: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.08.2020)

В 18:30 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Сент-Джозефс» — «Б36 Торсхавн» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

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«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Б36 Торсхавн»).

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