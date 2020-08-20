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    Сент-Джозефс — Б36 Торсхавн: онлайн-трансляция матча начнется в 18:30

    Сент-Джозефс — Б36 Торсхавн: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.08.2020)

    Футбол Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 18:30 в квалификации Лиги Европы начнётся матч «Сент-Джозефс» — «Б36 Торсхавн».

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    Последний матч между собой: «Сент-Джозефс» — «Б36 Торсхавн» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Б36 Торсхавн»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Сент-Джозефс» — «Б36 Торсхавн». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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