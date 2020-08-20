Санта-Колома — Искра Даниловград (20.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Санта-Колома»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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