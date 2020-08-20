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    Гленторан — ХБ Торсхавн: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Гленторан — ХБ Торсхавн (20.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 21:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч «Гленторан» — «ХБ Торсхавн».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ХБ Торсхавн»).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Гленторан» — «ХБ Торсхавн». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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