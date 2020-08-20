Гленторан — ХБ Торсхавн (20.08.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ХБ Торсхавн»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Гленторан» — «ХБ Торсхавн». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.