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    Корейский новичок «Рубина» рассказал о прочитанных лестных отзывах о Слуцком

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    Новичок «Рубина» Хван Ин Бом дал первое интервью после прилета в Казань.

    Хван Ин Бом
    Хван Ин Бом

    «Я всегда хотел играть в Европе, с малых лет. Недавно на меня вышли главный тренер "Рубина" и руководство клуба, они объяснили мне мои задачи в команде. Важным фактором моего переезда сюда была заинтересованность тренера.

    Я разговаривал с Леонидом Викторовичем Слуцким, и после телефонного разговора стал искать в интернете подробную информацию о нем и о клубе. Прочитал много лестных отзывов, я понял, что еду к очень известному тренеру и в большой клуб.

    После наших телефонных разговоров я увидел, что Леонид Слуцкий подписался на мой Instagram, я подписался в ответ. Очень благодарен Леониду Викторовичу за все, что он сделал на стадии переговоров. Я здесь и буду полностью выкладываться, постараюсь оправдать доверие.

    Перелеты действительно проходили непросто. Из Ванкувера я отправился в Оттаву, чтобы получить российскую визу. Перелет до столицы Канады длится 4 часа. Провел там день, затем вернулся в Ванкувер. Оттуда я должен был вылетать в Лондон, но смог вылететь в Москву только спустя несколько дней после запланированной даты, в Москве провел ночь и вот прилетел в Казань, чему очень рад. Хочу помочь команде одержать как можно больше побед.

    Как я уже сказал, я нашел много информации о Казани, о "Рубине". Конечно, я помню тут победу корейский сборной, у всех корейцев о той игре только самые приятные воспоминания и положительные ассоциации с Казанью. Ту победу оценили как настоящее чудо.

    Еще я расспрашивал знакомых корейцев, которые жили здесь, и получил от них хорошие отзывы. Здесь комфортные условия для людей, приезжающих из Азии. Знаю, что "Рубин" около десяти лет назад выступал в Лиге чемпионов и был серьезной силой. Наша общая задача — помочь клубу вернуться на прежние позиции», — приводит слова корейца официальный сайт «Рубина». 0

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