Корейский новичок «Рубина» рассказал о прочитанных лестных отзывах о Слуцком

Новичок «Рубина»дал первое интервью после прилета в Казань.

«Я всегда хотел играть в Европе, с малых лет. Недавно на меня вышли главный тренер "Рубина" и руководство клуба, они объяснили мне мои задачи в команде. Важным фактором моего переезда сюда была заинтересованность тренера.

Я разговаривал с Леонидом Викторовичем Слуцким, и после телефонного разговора стал искать в интернете подробную информацию о нем и о клубе. Прочитал много лестных отзывов, я понял, что еду к очень известному тренеру и в большой клуб.

После наших телефонных разговоров я увидел, что Леонид Слуцкий подписался на мой Instagram, я подписался в ответ. Очень благодарен Леониду Викторовичу за все, что он сделал на стадии переговоров. Я здесь и буду полностью выкладываться, постараюсь оправдать доверие.

Перелеты действительно проходили непросто. Из Ванкувера я отправился в Оттаву, чтобы получить российскую визу. Перелет до столицы Канады длится 4 часа. Провел там день, затем вернулся в Ванкувер. Оттуда я должен был вылетать в Лондон, но смог вылететь в Москву только спустя несколько дней после запланированной даты, в Москве провел ночь и вот прилетел в Казань, чему очень рад. Хочу помочь команде одержать как можно больше побед.

Как я уже сказал, я нашел много информации о Казани, о "Рубине". Конечно, я помню тут победу корейский сборной, у всех корейцев о той игре только самые приятные воспоминания и положительные ассоциации с Казанью. Ту победу оценили как настоящее чудо.

Еще я расспрашивал знакомых корейцев, которые жили здесь, и получил от них хорошие отзывы. Здесь комфортные условия для людей, приезжающих из Азии. Знаю, что "Рубин" около десяти лет назад выступал в Лиге чемпионов и был серьезной силой. Наша общая задача — помочь клубу вернуться на прежние позиции», — приводит слова корейца официальный сайт «Рубина». 0