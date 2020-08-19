«Зенит» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

Питерскийодержал домашнюю победу над московским(2:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 19-й минуте открыли хозяева. Прошел длинный заброс в штрафную ЦСКА, Дзюба выиграл борьбу у Набабкина и сделал скидку на Азмуна, который в касание расстрелял ворота Акинфеева.

Армейцы отыгрались на 26-й минуте. Дивеев пошёл вперёд и сделал передачу на Влашича — Никола подхватил мяч, дошёл до штрафной «Зенита», ловко убрал Малкома и нанёс роскошный удар в дальний угол ворот. Кержаков выпрыгнул, но не дотянулся до мяча.

А на 69-й минуте Караваев ускорился, дошёл до лицевой и сделал перевод в центр штрафной, а Азмун в касание пробил в нижний угол ворот, без шансов для Акинфеева.

«Зенит» набрал девять очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Армейский клуб с шестью очками идет пятым.

В следующем туре обе команды проведут домашние матчи — «Зенит» сыграет против «Тамбова», а ЦСКА встретится с «Рубином».