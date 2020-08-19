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    Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА

    «Зенит» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

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    Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 19-й минуте открыли хозяева. Прошел длинный заброс в штрафную ЦСКА, Дзюба выиграл борьбу у Набабкина и сделал скидку на Азмуна, который в касание расстрелял ворота Акинфеева.

    Армейцы отыгрались на 26-й минуте. Дивеев пошёл вперёд и сделал передачу на Влашича — Никола подхватил мяч, дошёл до штрафной «Зенита», ловко убрал Малкома и нанёс роскошный удар в дальний угол ворот. Кержаков выпрыгнул, но не дотянулся до мяча.

    А на 69-й минуте Караваев ускорился, дошёл до лицевой и сделал перевод в центр штрафной, а Азмун в касание пробил в нижний угол ворот, без шансов для Акинфеева.

    «Зенит» набрал девять очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Армейский клуб с шестью очками идет пятым.

    В следующем туре обе команды проведут домашние матчи — «Зенит» сыграет против «Тамбова», а ЦСКА встретится с «Рубином».

    РПЛ. 3-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1)
    Голы: Азмун, 19 (1:0). Влашич, 26 (1:1). Азмун, 69 (2:1)«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Караваев, Дуглас Сантос, Жирков (Круговой, 90+3), Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун (Ерохин, 89), Дриусси (Прохин, 90+3), МалкомЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Васин, 46), Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Влашич (Сигурдссон, 81), Кучаев (Шкурин, 81), Обляков, Марадишвили (Тикнизян, 57), Гайч (Бийол, 57)Предупреждения: Марадишвили, 24. Влашич, 33. Дивеев, 34. Азмун, 60
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