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    Зенит — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Зенит — ЦСКА: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.08.2020)

    Футбол РПЛ Зенит ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 20:00 в РПЛ начнётся матч «Зенит» — «ЦСКА».

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    В турнирной таблице «Зенит» занимает 2 место с 6 очками, «ЦСКА» — 3 место с 6 очками.

    Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Зенит» 0:4 (полная статистика встреч).

    Календарь и таблица РПЛ

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Зенит»).

    На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Зенит» — «ЦСКА». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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