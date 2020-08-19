Зенит — ЦСКА: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.08.2020)

В 20:00 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Зенит» занимает 2 место с 6 очками, «ЦСКА» — 3 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Зенит» 0:4 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Зенит»).

На LiveCup.Run следите за прямой онлайн-трансляцией матча «Зенит» — «ЦСКА». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.