Урал — Локомотив: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.08.2020)

В 16:00 в РПЛ начнётся матч

В турнирной таблице «Урал» занимает 11 место с 1 очком, «Локомотив» — 4 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Урал» — «Локомотив» 0:1 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Локомотив»).

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