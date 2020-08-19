Уфа — Спартак: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.08.2020)

В 16:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

В турнирной таблице «Уфа» занимает 10 место с 3 очками, «Спартак» — 6 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Спартак» — «Уфа» 0:0 (полная статистика встреч).

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уфа»).

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