Торонто — Ванкувер Уайткэпс: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.08.2020)

Последний матч между собой: «Ванкувер Уайткэпс» — «Торонто» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Торонто»).
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