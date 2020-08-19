Торонто — Ванкувер Уайткэпс: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.08.2020)

В 03:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Ванкувер Уайткэпс» — «Торонто» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Торонто»).

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